Russie : La détention provisoire du journaliste américain Evan Gershkovich prolongée

MOSCOU, 28 novembre (Reuters) - La justice russe a prolongé de deux mois, jusqu'au 30 janvier 2024, la détention provisoire du journaliste américain Evan Gershkovich, a annoncé mardi le service de presse du tribunal. Evan Gershkovich, journaliste au Wall Street Journal, a été arrêté par le Service fédéral de sécurité russe (FSB) le 29 mars à Ekaterinbourg, dans l'Oural, sur la base d'accusations d'espionnage passibles d'une peine de 20 ans de prison. Le journaliste nie ces accusations. "Le tribunal a décidé de prolonger la durée de détention de Gershkovich, accusé d'un crime en vertu de l'article 276 du Code pénal de la Fédération de Russie, jusqu'à 10 mois, c'est-à-dire jusqu'au 30 janvier 2024", a déclaré le tribunal du district de Lefortovo à Moscou. (Reportage Reuters, Blandine Hénault pour la version française)