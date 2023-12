Russie: La candidature de Duntsova à la présidentielle a été rejetée, selon l'équipe de campagne

(Coquille titre) Reuters) - La commission électorale russe a rejeté la candidature de l'ancienne journaliste de télévision Yekaterina Duntsova à l'élection présidentielle de mars prochain en raison d'"erreurs" dans son dossier d’inscription, a déclaré son équipe de campagne sur la messagerie Telegram. Cette décision intervient trois jours seulement après qu'Ekaterina Dountsova, 40 ans, a fait sa demande d'enregistrement auprès de la commission électorale. Elle avait prévu de se présenter sur la base d'un programme visant à mettre fin à la guerre en Ukraine et à libérer les prisonniers politiques. Les médias russes ont diffusé une vidéo dans laquelle on pouvait voir les membres de la commission électorale centrale voter à l'unanimité contre la candidature d'Ekaterina Dountsova lors d'une réunion. Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 1999 à la tête de l'Etat ou du gouvernement, brigue un nouveau mandat de six ans à l'âge de 71 ans et est crédité d'environ 80% d'intentions de vote, selon les sondages d'opinion. (Rédigé par Mark Trevelyan, version française Kate Entringer)