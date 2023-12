Russie: La candidate pro-paix Duntsova écartée de la présidentielle

Reuters) - La commission électorale russe a rejeté la candidature de l'ancienne journaliste de télévision Yekaterina Duntsova à l'élection présidentielle de mars prochain en raison d'"erreurs" dans son dossier d’inscription, a déclaré son équipe de campagne sur la messagerie Telegram. Cette décision intervient trois jours seulement après qu'Ekaterina Dountsova, 40 ans, a fait sa demande d'enregistrement auprès de la commission électorale. Elle avait prévu de se présenter sur la base d'un programme visant à mettre fin à la guerre en Ukraine et à libérer les prisonniers politiques. Les médias russes ont diffusé une vidéo dans laquelle on pouvait observer les membres de la commission électorale centrale voter à l'unanimité contre la candidature d'Ekaterina Dountsova lors d'une réunion. L'équipe de campagne de l'ancienne journaliste a par la suite posté sur Telegram des documents qui, selon la commission, ne comportaient pas les signatures appropriées. Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 1999 à la tête de l'Etat ou du gouvernement, brigue un nouveau mandat de six ans à l'âge de 71 ans et est crédité d'environ 80% d'intentions de vote, selon les sondages d'opinion. L'annonce le mois dernier par Ekaterina Duntsova de sa volonté de se présenter à la présidentielle a suscité de nombreuses réactions, certains commentateurs la qualifiant de folle, de courageuse ou encore de servir d'excuse au Kremlin pour montrer que les voix dissidentes ont le droit de s'exprimer. "Toute personne saine d'esprit qui prendrait cette décision aurait peur, mais la peur ne doit pas l'emporter", avait-elle déclaré lors d'une interview accordée à Reuters en novembre. (Rédigé par Mark Trevelyan, version française Kate Entringer)