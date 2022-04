Russie : L'UE propose de nouvelles sanctions, notamment sur les importations de charbon

BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne a proposé mardi d'instaurer de nouvelles sanctions contre la Russie, notamment un embargo sur les importations de charbon russe et l'interdiction pour les navires russes d'entrer dans ses ports, tout en disant réfléchir à l'arrêt des achats de pétrole russe.

Les exactions imputées à l'armée russe à Boutcha et dans d'autres zones en Ukraine ne resteront pas sans réponse, a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

"Les quatre trains de sanctions ont frappé fort et limité les options politiques et économiques du Kremlin. Au vu des événements, nous devons encore accroître notre pression", a-t-elle dit dans un discours dont des extraits ont été publiés sur Twitter.

La proposition de sanctions prévoit une interdiction des importations de charbon en provenance de Russie représentant un montant de 4 milliards d'euros par an, ainsi que l'interdiction de toute transaction avec quatre grandes banques russes, dont VTB Bank.

"Nous travaillons sur de nouvelles sanctions, notamment sur les importations de pétrole (...)", a-t-elle ajouté.

L'UE interdira également aux navires battant pavillon russe ou exploités par la Russie d'accéder à ses ports, avec des exemptions pour le transport de produits agricoles et alimentaires, d'aide humanitaire et d'énergie.

Le bloc propose aussi suspendre les transporteurs routiers russes et biélorusses et la vente à la Russie d'ordinateurs quantiques, de semi-conducteurs avancés, de machines sensibles et d'équipements de transport, une interdiction dont le montant est estimé à 10 milliards d'euros par an.

Les 27 États membres cesseront également d'importer du bois et du ciment russes, ainsi que des fruits de mer et des boissons alcoolisées, pour un montant total de 5,5 milliards d'euros par an, a precisé Ursula von der Leyen.

L'UE a également décidé d'exclure les entreprises russes des appels d'offres pour les marchés publics, de geler les avoirs européens de davantage de personnes et de leur interdire l'entrée sur son territoire.

