Russie : L'opposant Oleg Orlov condamné à deux ans et demi de prison

MOSCOU, 27 février (Reuters) - Le militant pour les droits de l'homme Oleg Orlov a été condamné mardi par un tribunal de Moscou à deux ans et demi de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir jeté le discrédit sur les forces armées russes. Oleg Orlov, figure de l'opposition en Russie, était l'un des piliers de l'ONG Memorial, co-lauréate du prix Nobel de la paix en 2022 après sa dissolution par la justice russe. Selon Memorial, Oleg Orlov a été menotté après la décision du tribunal qui a ordonné qu'il soit immédiatement placé en détention. Lundi, Oleg Orlov a dénoncé "l'étranglement de la liberté" en Russie à la fin de son procès, que les observateurs estiment motivé par des raisons politiques. A lire aussi... L'opposant russe était dans le collimateur de la justice depuis la publication en 2022 d'un article dans lequel il affirmait que la Russie, sous la présidence de Vladimir Poutine, avait sombré dans le fascisme. Il avait écopé l'an dernier d'une amende mais le parquet a fait appel et réclamé une peine d'emprisonnement de deux ans et onze mois. La rapporteuse spécial des Nations unies sur les droits de l'homme en Russie, Mariana Katzarova, a qualifié le procès d'Oleg Orlov de "tentative orchestrée pour faire taire les voix des défenseurs des droits de l'homme en Russie". (Reportage de Reuters ; rédigé par Lucy Papachristou ; Blandine Hénault pour la version française)