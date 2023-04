Russie : l'opposant Kara-Mourza condamné à 25 ans de prison pour trahison

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - L'opposant russe Vladimir Kara-Mourza a été condamné lundi à 25 ans de prison après avoir été jugé coupable notamment de trahison. Vladimir Kara-Mourza, âgé de 41 ans et père de trois enfants, s'est ouvertement opposé ces dernières années au président russe Vladimir Poutine et a exhorté les pays occidentaux à imposer des sanctions à la Russie et à certaines personnalités russes pour des allégations de violations des droits de l'homme. Le parquet russe, qui avait requis 25 ans de prison à son encontre, l'a accusé de trahison et lui a reproché de discréditer l'armée russe après avoir critiqué ce que Moscou appelle son "opération militaire spéciale" en Ukraine. Vladimir Kara-Mourza avait été placé l'an dernier sur la liste des "agents étrangers" du ministère russe de la Justice, une mesure destinée selon les défenseurs des droits humains à étouffer la dissidence en Russie. (Reportage Reuters, version française Matthieu Protard)