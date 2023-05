Russie : Important incendie dans un dépôt de carburant de la région de Krasnodar

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Un incendie s'est déclaré aux premières heures de mercredi dans un dépôt de carburant de la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, a annoncé le gouverneur de la région, précisant qu'aucune victime n'avait été signalée.

"L'incendie présente le plus haut niveau de difficulté", a déclaré Veniamine Kondratiev, sur Telegram. L'incendie s'est déclaré dans le village de Volna, a-t-il ajouté, situé près du pont de Crimée, qui traverse le détroit de Kertch et relie la Russie à la péninsule annexée par Moscou en 2014. "Tous les efforts sont déployés pour éviter que l'incendie ne se propage davantage", a indiqué Veniamine Kondratiev. "Aucune menace ne pèse sur les habitants du village." Cet incident intervient après l'incendie provoqué la semaine dernière dans un dépôt pétrolier par une attaque de drone à Sébastopol, en Crimée, une attaque que Moscou a imputé à l'Ukraine. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)