Russie: Huit blessés dans des bombardements à Belgorod selon le gouverneur

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Huit personnes ont été blessées et des immeubles détruits dans des bombardements qui ont touché la ville russe de Chebekino dans la nuit de mercredi à jeudi et dans la matinée, a annoncé jeudi le gouverneur de la région de Belgorod. "Il y a des bombardements en cours par les forces armées d'Ukraine dans le district de Chebekino", a déclaré le gouverneur de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, dans une vidéo publiée sur Telegram. "Huit personnes ont été blessés. Il n'y a aucun mort", a-t-il dit, ajoutant que les civils de Chebekino et des villages alentours seront évacués lorsque le bombardement aura cessé. Belgorod, région frontalière de Kharkiv en Ukraine, a été la cible d'attaques répétées ces derniers mois, avec des territoires brièvement catpurés lors d'incursions en mai. Moscou a attribué ces incursions à des "terroristes" ukrainiens quand Kyiv affirme que des combattants russes anti-Poutine sont actifs dans la région. (Reportage Reuters; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)