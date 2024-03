Russie : Frappes de drones contre une usine sidérurgique dans la région de Koursk

MOSCOU, 6 mars (Reuters) - Deux drones ont frappé des réservoirs de carburant dans l'une des plus grandes usines sidérurgiques de Russie mercredi, sans faire de blessé, ont déclaré des responsables russes et le propriétaire de l'usine. "Aujourd'hui, à la suite d'une attaque de drone dans le district de Jeleznogorsk, un réservoir de carburant (...) de l'usine d'extraction et de traitement de Mikhaïlovsky a pris feu", a déclaré Metalloinvest, le plus grand producteur de minerai de fer de Russie, dans un communiqué. "Il n'y a pas eu de victimes. Les mesures nécessaires sont actuellement prises pour éteindre l'incendie", a ajouté le groupe. Plus tard, le gouverneur de Koursk, Roman Starovoït, a déclaré qu'un deuxième drone avait frappé l'usine de Mikhaïlovsky. A lire aussi... Sur des vidéos non vérifiées, diffusées sur des chaînes Telegram russes, on pouvait observer des nuages de fumée noire s'élevant dans le ciel ainsi que des dégâts dans l'usine, apparemment après la première frappe. Le gouverneur de la région a accusé Kyiv d'être à l'origine de l'attaque dans ce district, connu pour ses mines de fer et situé à environ 90 km de la frontière ukrainienne. Mikhaïlovsky exploite un gisement de minerai de fer dont les réserves s'élèveraient à 10,4 milliards de tonnes, selon Metalloinvest. Ces dernières semaines, des attaques de drones menées par l'Ukraine ont visé à plusieurs reprises des raffineries et autres infrastructures économiques russes. La région de Koursk est régulièrement frappée par l'Ukraine depuis février 2022. (Rédigé par Felix Light ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)