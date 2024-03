Russie : Explosion sur un pont ferroviaire près de Samara

Russie : Explosion sur un pont ferroviaire près de Samara













MOSCOU, 4 mars (Reuters) - Une explosion survenue lundi matin sur un pont ferroviaire près de Samara, à quelque 850 kilomètres au sud-est de Moscou, a contraint la compagnie nationale des chemins de fer russe à annuler ou détourner des trains, rapportent les agences de presse russes, citant les services de secours. Le renseignement militaire ukrainien a confirmé l'explosion dans un communiqué mais n'en revendique pas la responsabilité. Il précise que des trains transportant des munitions - fabriqués dans une usine proche - pour l'armée russe empruntent ce pont enjambant la Tchapaïevka. Reuters n'a pu confirmer cette déclaration. L'explosion n'a pas fait de blessé. Le pont devrait être impraticable pendant un temps, selon le renseignement ukrainien. (Rédaction de Moscou ; version française Dagmarah Mackos, édité par Sophie Louet)