Russie : Explosion dans un bâtiment du FSB à Rostov

ROSTOV-SUR-LE-DON, Russie, 16 mars (Reuters) - Une explosion suivie d'un incendie a fait un mort et deux blessés jeudi dans un bâtiment de la police des frontières du Service fédéral de sécurité (FSB) à Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, rapportent les services de secours locaux. Ceux-ci ont déclaré que le feu déclenché par l'explosion couvrait une surface d'environ 880 mètres carrés. Des images tournées par Reuters montrent une colonne d'épaisse fumée noire s'élever dans le ciel, près d'immeubles résidentiels et d'un centre commercial. (Bureau de Reuters, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)