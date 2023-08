Russie : Evacuation d'un village pour le lancement d'une mission lunaire

(Reuters) - La Russie va procéder à l'évacuation d'un village situé à l'est du pays le 11 août dans le cadre du lancement de la première mission lunaire du pays depuis près d'un demi-siècle, a annoncé lundi un dirigeant local. L'atterrisseur lunaire Luna-25 s'élancera du cosmodrome de Vostochny, à quelque 5.550 kilomètres de Moscou, selon l'agence spatiale russe, Roscosmos. Les habitants de Shakhtinskyi, dans la région de Khabarovsk, vont être évacués le 11 août au matin car le village se trouve dans la zone où des débris de la fusée pourraient retomber. "Les habitants de Shakhtinskyi vont être évacués", a indiqué sur Telegram, Alexei Maslov, dirigeant d'un district de la région de Khabarovsk. L'atterrisseur lunaire Luna-25 sera lancé par une fusée Soyouz-2 avec un booster Fregat et sera la première mission à arriver sur le pôle Sud de la Lune, a affirmé Roscosmos. L'objectif principal de la mission sera de développer des technologies d'atterrissages en douceur et de mener des recherches sur la structure interne de la Lune et sur ses ressources, notamment en eau. La mission devrait durer un an. (Reportage par Lidia Kelly à Melbourne; version française Zhifan Liu)