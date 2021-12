Russie et USA conviennent de discussions sécuritaires début 2022

MOSCOU (Reuters) - La Russie entamera en début d'année prochaine avec les Etats-Unis des discussions sur les garanties de sécurité qu'elle souhaite obtenir de l'Occident, a déclaré mercredi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, dans un contexte de tensions entre les deux pays à propos de l'Ukraine.

Kiev et les puissances occidentales accusent Moscou d'envisager de lancer sous peu une nouvelle offensive contre l'Ukraine. La Russie nie tout projet d'attaque et assure avoir déployé des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne seulement à des fins défensives.

Dénonçant ce qu'il considère comme une aide militaire inacceptable apportée par les Etats-Unis à l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a prévenu mardi qu'il sera contraint de répondre avec fermeté si l'Occident n'abandonne pas sa "ligne agressive".

Moscou a présenté la semaine dernière un ensemble de propositions qu'il souhaite négocier sur le plan de sa sécurité, notamment un engagement de la part de l'Otan à renoncer à toute activité militaire en Ukraine et plus globalement en Europe de l'Est.

"Il est convenu qu'au tout début de l'année prochaine, des contacts bilatéraux entre les négociateurs américains et les nôtres constitueront le premier cycle (de discussions)", a déclaré Sergueï Lavrov.

Il a indiqué qu'un document sur les relations entre les deux pays avait été transmis à des responsables américains et que des conseillers des présidents Vladimir Poutine et Joe Biden - les deux dirigeants se sont entretenus le 7 décembre par visioconférence - étaient convenus de poursuivre leur collaboration.

A la suite de la première réunion, Moscou souhaite discuter dès janvier également d'un deuxième document - un projet d'accord entre la Russie et les pays de l'Otan -, a ajouté le chef de la diplomatie russe.

Le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Mark Milley, s'est entretenu mercredi avec son homologue russe, avec lequel il a discuté des "motifs de préoccupation liés à la sécurité régionale", a fait savoir l'armée américaine.

"Cet entretien téléphonique est une poursuite des échanges entre les deux dirigeants pour s'assurer d'une réduction des risques et d'une désescalade opérationnelle", a-t-elle ajouté dans un communiqué, précisant que les détails des échanges resteraient privés, comme la coutume le veut.

L'Otan a déclaré mardi vouloir un dialogue "sérieux" avec Moscou en début d'année prochaine pour répondre aux tensions diplomatiques liées à la crise ukrainienne.

