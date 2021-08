Russie et Ouzbékistan lancent des manoeuvres à la frontière afghane

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Les armées russe et ouzbèke ont entamé lundi des exercices militaires conjoints près de la frontière avec l'Afghanistan, alors que Moscou et Tachkent craignent que la détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays entraîne un conflit au-delà des frontières afghanes.

D'après l'agence de presse TASS, la Russie a indiqué que 1.500 soldats des deux pays allaient prendre part pendant cinq jours à des manoeuvres sur la base militaire de Termez en Ouzbékistan.

Symbole des inquiétudes du Kremlin, l'armée russe va envoyer un contingent militaire encore plus important au Tadjikistan, avec plus de 2.500 soldats, pour des exercices trilatéraux distincts devant débuter plus tard cette semaine.

Les insurgés taliban ont accentué ces dernières semaines leurs offensives à travers l'Afghanistan en marge du retrait militaire définitif des Etats-Unis.

Moscou craint que le départ des troupes américaines, de même que celles de l'Otan, fragilise ses défenses dans le sud de la Russie et provoque un afflux de réfugiés à la frontière.

Tachkent a fait savoir, via un communiqué de son ministère de la Défense, que les exercices avec l'armée russe impliqueraient plus de 300 véhicules blindés, 25 hélicoptères de combat et de transport, ainsi qu'un nombre non précisé d'avions de chasse et de bombardiers.

(Reportage Maria Kiselyova, avec; Nazarali Pirnazarov à Dushanbe; version française Jean Terzian)