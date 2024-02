Russie: Des journalistes détenus en marge d'une manifestation d'épouses de soldats

MOSCOU (Reuters) - Une vingtaine de journalistes ont été détenus samedi par la police dans le centre de Moscou pendant plusieurs heures en marge d'un rassemblement de femmes réclamant le retour de soldats du front en Ukraine, a déclaré un témoin de Reuters. Les journalistes, dont un vidéaste de Reuters, qui couvraient le rassemblement, ont filmé les femmes déposant des œillets rouges sur la tombe du soldat inconnu, à l'ombre des murs du Kremlin, dans le centre de Moscou. Un nombre grandissant de femmes russes exige le retour du front de leurs maris, fils et frères qui ont été mobilisés à la suite d'un décret du président Vladimir Poutine en septembre 2022. La police russe a fait monter dans un bus une vingtaine de journalistes, uniquement des hommes, dont plusieurs vêtus d'un gilet de presse, avant de les emmener dans un poste de police. Ils ont été relâchés quelques heures plus tard sans avoir été inculpés. La police de Moscou n'a pas répondu à une demande de commentaire. "Un journaliste de Reuters a été arrêté alors qu'il couvrait un évènement aujourd'hui à Moscou, en Russie, et relâché après plusieurs heures", a déclaré un porte-parole de Reuters dans un communiqué envoyé par courriel. "Les journalistes doivent être libres de rendre compte de l'actualité sans craindre d'être harcelés ou blessés, où qu'ils se trouvent. Nous nous engageons à couvrir les événements mondiaux de manière indépendante, impartiale et fiable, conformément aux principes de confiance de Thomson Reuters", ajoute le communiqué. L'Agence France-Presse (AFP) a indiqué qu'un de ses journalistes vidéo avait été arrêté, puis relâché. OVD-Info, qui rend compte de la liberté de réunion en Russie, a indiqué qu'au moins 27 personnes, des journalistes pour la plupart, avaient été arrêtées. En outre, un certain nombre de personnes qui manifestaient contre la mobilisation militaire en Ukraine ont également été arrêtées dans d'autres endroits du centre de Moscou, a rapporté OVD-Info. Le bureau du procureur de Moscou a déclaré que le rassemblement de samedi n'avait pas été coordonné avec les autorités et a émis un avertissement contre les regroupements non autorisées. (Reportage Reuters ; Version française Kate Entringer)