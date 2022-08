Russie: Daria Douguina qualifiée de martyre lors de ses funérailles

MOSCOU (Reuters) - Daria Douguina, la fille de l'idéologue russe ultranationaliste Alexandre Douguine tuée samedi soir dans l'explosion de sa voiture, a été qualifiée de martyre mardi lors de ses funérailles par d'importantes figures du monde politique russe, qui ont déclaré que sa mort devrait inspirer les forces de Moscou en Ukraine.

Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a accusé lundi les services secrets ukrainiens d'avoir commandité le meurtre, ce que Kyiv dément.

Le meurtre de Daria Douguina, commentatrice politique dans des médias nationalistes, a suscité des appels à la vengeance parmi l'élite politique de Moscou et l'ambassade des États-Unis à Kyiv a mis en garde contre les plans russes visant à frapper les infrastructures civiles et gouvernementales dans les jours à venir.

Des députés pro-Kremlin, des nationalistes et des proches ont défilé mardi matin devant le cercueil de Daria Douguina, âgée de 30 ans, pour déposer des fleurs et transmettre leurs condoléances à ses parents, assis à proximité.

Son père, Alexandre Douguine, parfois présenté comme le cerveau de l'invasion de l'Ukraine et comme un proche du président russe Vladimir Poutine, a dit que sa fille était morte pour la Russie.

"Si sa mort tragique a touché quelqu'un, elle lui aurait demandé de défendre l'orthodoxie sacrée (russe), le peuple et la patrie", a-t-il déclaré.

"Elle est morte pour la Russie, dans la patrie et sur la ligne de front qui n'est pas en Ukraine mais ici".

Le magnat ultra-nationaliste Konstantin Malofeev, proche de la famille, l'a saluée comme une martyre dont la mort rendait d'autant plus importante la victoire de la Russie contre l'Ukraine.

"Les personnes qui se battent contre nous ne comprennent pas que le peuple russe n'est pas seulement composé de ceux qui sont en vie aujourd'hui. Il est composé de ceux qui ont vécu avant nous et qui vivront après nous. Et nous deviendrons plus forts avec le sang de nos martyrs", a-t-il dit.

Les dirigeants des groupes parlementaires des trois principaux partis pro-Kremlin ont pris la parole lors de l'office, promettant de punir ceux qui ont ordonné et exécuté le meurtre de Daria.

(Reportage Reuters, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)