Russie : Au moins 340 arrestations lors de rassemblements pro Navalny, selon OVD

Crédit photo © Reuters

(RPT titre) MOSCOU/SAINT-PETERSBOURG (Reuters) - Au moins 340 personnes ont été arrêtées samedi lors de rassemblements organisés dans une trentaine de ville de Russie en hommage à Alexeï Navalny, l'opposant au président Vladimir Poutine décédé la veille, selon l'association de défense des droits OVD-Info. Il s'agit de la plus importante vague d'arrestations liées à des événements politiques en Russie depuis septembre 2022, date de l'arrestation de plus de 1.300 personnes lors de manifestations contre la mobilisation de réservistes pour la campagne militaire en Ukraine. Alexeï Navalny, un ancien avocat de 47 ans, est décédé vendredi après une promenade dans la colonie pénitentiaire IK-3 de Kharp, à environ 1.900 km au nord-est de Moscou, où il purgeait une peine de 30 ans, ont déclaré les autorités russes la veille. A lire aussi... Selon OVD-Info, qui surveille la liberté de rassemblement en Russie, le plus grand nombre d'arrestations survenues samedi a eu lieu à Saint-Pétersbourg et à Moscou, avec respectivement 74 et 49 personnes arrêtées à 14h09 GMT. L'association a aussi signalé des arrestations dans de plus petites villes comme Belgorod, où sept personnes ont été tuées jeudi lors d'un tir de missile ukrainien. Des images filmées par Reuters samedi à Saint-Pétersbourg montrent des dizaines de personnes rassemblées près d'un monument dédié aux victimes de la répression. Les manifestants ont déposé des fleurs et des bougies, tandis que certains chantaient des hymnes et d'autres se serraient dans les bras en pleurant. "Je me suis vraiment désolée pour lui et pour notre pays", a déclaré une femme de 83 ans, qui a refusé de donner son nom. "J'ai peur." Des images filmées par Reuters à Moscou montrent les forces de l'ordre regroupant des personnes au sol dans la neige, à proximité d'un site où des citoyens avaient déposé des fleurs et des messages de soutien au chef de l'opposition décédé. "Dans chaque département de police, il peut y avoir plus de détenus que ce qui est indiqué dans les listes publiées", a indiqué OVD-Info. "Nous publions uniquement les noms des personnes dont nous disposons de connaissances fiables et dont nous pouvons publier les noms." Reuters n'a pas pu vérifier dans l'immédiat le décompte. La police s'est refusée à tout commentaire. (Reportage de Reuters ; version française Kate Entringer et Elizabeth Pineau)