Russie : Attaque de drones contre l'aéroport de Pskov

30 août (Reuters) - L'armée russe repousse une attaque de drones visant un aéroport de la ville de Pskov, dans l'ouest de la Russie, ont annoncé tôt mercredi des responsables. "Le ministère de la Défense repousse une attaque de drones contre l'aéroport de Pskov", a déclaré sur Telegram le gouverneur de la région de Pskov, Mikhaïl Vedernikov. Aucun blessé n'a, pour l'instant, été signalé, a-t-il indiqué. L'agence de presse russe TASS, citant les services de secours, a rapporté que quatre avions cargo militaires Iliouchine Il-76 avaient été endommagés. "Quatre Il-76 ont été endommagés dans l'attaque de drones. Un incendie s'est déclaré et deux avions ont pris feu", a indiqué TASS. Des vidéos diffusées par les médias russes montraient une épaisse fumée noire s'élevant de l'aéroport. (Reportage Maria Tsvetkova à New York; version française Camille Raynaud)