Russie : Amendes pour WhatsApp et Snapchat pour violation du stockage des données

* Ce contenu a été produit en Russie, où la loi restreint la couverture des opérations militaires russes en Ukraine

MOSCOU, 28 juillet (Reuters) - Un tribunal russe a prononcé jeudi une amende à l'encontre de l'application de messagerie WhatsApp (Meta Platforms Inc) et du propriétaire de Snapchat (Snap Inc) pour refus de stocker les données des utilisateurs russes dans le pays, ont rapporté les agences de presse.

Le tribunal du district de Tagansky, à Moscou, a condamné WhatsApp à une amende de 18 millions de roubles (293.355 millions d'euros) et Snap à une amende d'un million de roubles, selon les agences de presse. WhatsApp a été condamné à une amende pour la même infraction en août dernier.

Meta et Snap n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaire.

Meta a été reconnu coupable d'"activité extrémiste" en Russie et a vu son appel rejeté en juin, mais le service Whatsapp reste disponible.

(Reportage Reuters Version française Alizée Degorce)