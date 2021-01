Russie : Alexei Navalny maintenu en détention malgré la protestation internationale

Crédit photo © Reuters

par Anton Zverev et Andrew Osborn

MOSCOU (Reuters) - La Russie a ordonné lundi le maintien en détention pour 30 jours de l'opposant Alexei Navalny pour avoir enfreint les conditions d'une peine de prison avec sursis, ignorant les appels des pays occidentaux à sa libération immédiate.

La police russe a interpellé dimanche l'opposant au président Vladimir Poutine à son arrivée à Moscou après quasiment cinq mois de convalescence en Allemagne à la suite de son empoisonnement.

L'administration pénitentiaire de Moscou a demandé que la peine de trois ans et demi de prison avec sursis prononcée dans une affaire de détournement de fonds, qui, selon Alexei Navalny, a été inventée de toutes pièces, soit convertie en une véritable incarcération.

Il est également menacé par trois autres affaires pénales.

Les Nations unies et les pays occidentaux ont demandé à la Russie la libération immédiate de l'opposant, certains pays réclamant même de nouvelles sanctions contre Moscou.

Dans une vidéo diffusée sur Twitter, Alexei Navalny a appelé la population à descendre dans les rues en signe de protestation alors que, selon un témoin, plusieurs centaines de ses partisans se sont rassemblés devant le poste de police où il est incarcéré.

"N'ayez pas peur, descendez dans la rue. Ne sortez pas pour moi, sortez pour vous et pour votre avenir", a-t-il déclaré dans cette vidéo.

Il a qualifié l'audience de "plus haut degré de non-droit" et s'en est pris directement à Vladimir Poutine, l'accusant de fouler aux pieds le code pénal par peur.

Le Kremlin n'a pas réagi immédiatement mais avait déclaré auparavant qu'Alexei Navalny devait faire face à la justice comme tout autre citoyen s'il s'était rendu coupable d'actes répréhensibles.

APPELS POUR DES SANCTIONS CONTRE MOSCOU

Les pays occidentaux, dont la France, avaient demandé à la Russie de libérer immédiatement l'opposant de 44 ans.

La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie ont appelé l'Union européenne à discuter de nouvelles sanctions contre la Russie, qui pourraient inclure la suspension du projet de gazoduc Nord Stream 2 de 11,6 milliards de dollars (9,61 milliards d'euros), destiné à accroître les acheminements de gaz russe vers l'Allemagne.

L'Allemagne a toujours soutenu le projet, arguant qu'il s'agit d'une entreprise commerciale, et le porte-parole du gouvernement a fait savoir lundi que sa position n'avait pas changé.

Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a déclaré que l'indignation manifestée par les pays occidentaux concernant la détention d'Alexei Navalny avait pour but de détourner l'attention de leurs propres citoyens face à leurs difficultés et que Moscou ne craignait pas les atteintes potentielles à son image.

"Nous devrions probablement penser à notre image mais nous ne sommes pas des jeunes filles allant au bal", a-t-il dit aux journalistes.

(Avec Tom Balmforth, Gabrielle Tétrault-Farber, Alexander Marrow et Alexander Reshetnikov à Moscou, Paul Carrel à Berlin, version française Kate Entringer et Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault et Bertrand Boucey)