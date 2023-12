Russie: Alexeï Navalny dit faire l'objet de nouvelles accusations criminelles

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - L'opposant russe Alexeï Navalny a déclaré sur les réseaux sociaux vendredi avoir été informé qu'il faisait l'objet de nouvelles accusations criminelles. Les associés d'Alexeï Navalny ont déclaré que l'avocat âgé de 47 ans a été inculpé en vertu de l'article 214 du code pénal russe qui couvre les accusations de vandalisme. "Ils inventent de nouvelles accusations contre moi tous les trois mois. Rarement, un prisonnier confiné à l'isolement pendant plus d'un an dans une cellule n'a eu une existence politique et sociale aussi vibrante", a déclaré Alexeï Navalny sur Telegram, ajoutant ne pas savoir ce qu'était l'article 214. Principal détracteur du président Vladimir Poutine, Alexeï Navalny purge déjà une peine de plus de 30 ans d'emprisonnement à la suite de poursuites judiciaires distinctes, pour fraudes et d'autres accusations, qu'il a qualifié de factices. Son mouvement politique a aussi été déclaré hors-la-loi car considéré comme "extrémiste". Le mois dernier, trois de ses avocats ont été placés sur la liste des "terroristes et extrémistes" par un régulateur financier cinq semaines après leur arrestation, soupçonnés d'appartenir à un "groupe extrémiste". Alexeï Navalny a survécu en 2020, lors d'un vol reliant la Sibérie à Moscou, à une tentative d'empoisonnement, à l'aide d'un agent innervant selon des laboratoires occidentaux. Il a accusé l'Etat russe d'avoir cherché à l'éliminer, ce que dément le Kremlin. Soigné pendant plusieurs mois en Allemagne, Alexeï Navalny a été arrêté en janvier 2021 dès son retour volontaire en Russie, avant d'être condamné. (Kevin Liffey; version française par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)