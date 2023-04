Russie : 25 ans de prison requis contre un opposant accusé de trahison

(Reuters) - Le parquet russe a requis jeudi vingt-cinq ans de prison contre un des principaux opposants à Vladimir Poutine, Vladimir Kara-Mourza, poursuivi pour "trahison", a annoncé son avocate. Vladimir Kara-Mourza, âgé de 41 ans, est l'une des rares figures de l'opposition à être restée en Russie et à continuer de dénoncer l'invasion russe de l'Ukraine. L'opposant a été arrêté l'an dernier, accusé de répandre de fausses informations sur l'armée, et placé sur la liste des "agents étrangers" établie par Moscou. L'avocate de Vladimir Kara-Mourza a annoncé en octobre que son client faisait l'objet d'une enquête pour trahison en raison de trois discours qu'il a prononcés par le passé, dont l'un pendant lequel il a notamment accusé Vladimir Poutine de bombarder des habitations, des hôpitaux et des écoles en Ukraine. Vladimir Kara-Mourza, qui possède également la nationalité britannique, est par ailleurs accusé d'appartenir à une "organisation indésirable" en raison de ses liens présumés avec deux forums d'opposition basés à l'étranger. (Reportage Mark Trevelyan et Kevin Liffey; version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)