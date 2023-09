Rupert Murdoch quitte son poste de président de Fox, News Corp

(Reuters) - Le magnat de la presse Rupert Murdoch a quitté son poste de président de Fox Corp et News Corp, ont déclaré les deux entreprises jeudi, quelques mois après que Rupert Murdoch a abandonné un projet de fusion entre les deux groupes. Son fils, Lachlan Murdoch, deviendra le seul président de News Corp et restera président-directeur général de Fox, ont annoncé les deux sociétés jeudi, consolidant la place de son fils aîné Lachlan comme dirigeant de l'empire médiatique et mettant fin aux questions de succession au sein de la famille Murdoch. Rupert Murdoch, qui détient des participations presque majoritaires dans les deux groupes, sera nommé président honoraire des deux entreprises. Dans une note adressée à son personnel jeudi, Rupert Murdoch écrit que "nos entreprises sont en bonne santé, tout comme moi". (Reportage Aditya Soni, version française Corentin Chappron, édité par)