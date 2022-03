Rugby : Toulouse sourit de nouveau

par Robin Joanchicoy (iDalgo)

Le Stade Toulousain, longtemps accroché par une formation lyonnaise en manque de réussite, s'est finalement imposé sur sa pelouse d'Ernest-Wallon (27-19). Chahutés par l'intensité des Lyonnais, les Haut-garonnais ont su être réalistes pour inscrire trois essais et contenir leurs adversaires, par l'intermédiaire d'Arnold, Mauvaka et Ramos. Renforcés aussi en fin de rencontre par leurs internationaux, les Toulousains signent un deuxième succès de rang en Top 14. La bande d'Ugo Mola passe devant son adversaire du jour et remonte sur le podium. Après la pluie, place au bon temps pour le Stade Toulousain...