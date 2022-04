Rugby : Toulon prend le dessus sur Toulouse

par Emile Brehant (iDalgo)

Ces deux clubs de légende n'ont pas l'habitude de se rencontrer en étant si bas au classement. Huitième du Top 14, Toulon recevait Toulouse ce samedi soir, sixième du championnat. La première mi-temps aura été marquée par le quadruplé du pied de Thomas Ramos avec 3 pénalités et un drop. En face, le doublé de pénalités de Carbonel a porté le score à 6-12 à la fin du premier acte. Dans le second, Toulon a renversé le match grâce à deux nouvelles pénalités de Carbonel et surtout à l'essai inscrit par Villière (71'). Les 3 points de Ramos en fin de match en changeront rien et Toulon s'impose 19-15 face au Stade Toulousain. Huitième, le RCT revient à 3 points de son adversaire du jour, sixième et donc toujours qualifié, pour l'instant, pour les play-offs du Top 14.