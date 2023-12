Rugby : Oyonnax surprend Pau !

par Matthieu Cointe (iDalgo) Oyonnax finit l'année en beauté. Le club de l'Ain est venu à bout de la Section Paloise vendredi soir au stade Mathon, en ouverture de la 11e journée de Top 14 (34-13). Solides en première période face aux offensives adverses, les hommes de Joe El Abd ont fait la différence en seconde période en profitant du manque de discipline adverse. Une semaine après sa lourde défaite subie sur la pelouse du Racing 92 (66-10), Oyonnax s'est bien repris pour mettre fin à une série de quatre revers consécutifs en championnat. Les Oyomen pointent à la 10e place du classement. De son côté, Pau manque l'occasion de passer leader.