Rugby : Les Samoa dominent les Tonga en test match

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Défaits (102-0) par la Nouvelle-Zélande la semaine passée en test match, les Tonga ont encaissé samedi une seconde défaite, cette fois-ci moins sévère, face aux Samoa (13-42) à Auckland. Après un échange de pénalité entre Henry Taefu (Samoa) et Sonatane Takulua (Tonga) en première mi-temps, les Samoans mènent d'une course tête (6-3) à la pause. Les Tongiens vont ensuite baisser les bras et laisser les Samoa s'envoler au score. Taefu ajoute une pénalité, Niula (46e) et Motuga (50e) signent les deux premiers essais de cette rencontre. Si Taulani aplatit dans l'en-but (54e) pour les Tonga, Taefu (56e) va s'offrir un essai dans cette partie. Les Samoans ajouteront deux essais supplémentaires, Fidow (63e) et Ili (78e), et s'imposent finalement 42 à 13 dans ce test match. Battus à deux reprises par les Maori All Blacks, les Tonga remportent leur premier match de l'année 2021.