Rugby : Le XV de France domine l'Australie pour son dernier match de préparation à la Coupe du monde

Rugby : Le XV de France domine l'Australie pour son dernier match de préparation à la Coupe du monde













par Alexis Rouhette (iDalgo) Fin prêts ! Les Bleus ont terminé leur préparation pour leur Coupe du monde, qui commence le 8 septembre prochain en France, par une large victoire face à l'Australie 41-17. Dès la 7e minute, Danty inscrit le premier essai de la soirée, transformé par Ramos, qui a marqué 11 points dans le premier acte pour mener 16-5. Avec un turn-over en seconde période, les hommes de Fabien Galthié inscrivent 3 nouveaux essais (doublé de Damian Penaud et un essai de Gabin Villière) pour porter le score à 41-17. Un large succès qui permet au XV de France d'aborder au mieux le Mondial, à moins de deux semaines du match d'ouverture face aux All Blacks.