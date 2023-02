Rugby : Le XV de France chute en Irlande

par Lucas Fontaine (iDalgo) Cet Irlande / France était un choc de titans attendu par toute la planète rugby dans l'Aviva Stadium, samedi, et le spectacle proposé n'a pas déçu. Logique vainqueur du XV de France avec le point de bonus offensif en prime (32-19), l'Irlande a mis fin à la série de quatorze matchs sans défaite des hommes de Fabien Galthié. Invaincu depuis treize rencontres à domicile, le XV du Trèfle a fait parler sa force collective pour faire plier les Bleus au terme d'un match à très haute intensité du début à la fin. Longtemps héroïque et restée à seulement six points de son adversaire, la défense tricolore a fini par craquer sur une énième phase de jeu ponctuée par Garry Ringrose. À sept mois de son Mondial, la France prend conscience de ses limites par rapport à la référence mondiale actuelle. Pour l'Irlande, le Grand Chelem est toujours dans le viseur. Pour retrouver la trace d'une défaite irlandaise à domicile, il fallait remonter au 14 février 2021. Ce jour-là, les hommes en vert avaient subi un revers contre la France (13-15), dans un Aviva Stadium à huis-clos, pandémie oblige. Deux ans plus tard, ils ont pris leur revanche à Dublin.