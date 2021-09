Rugby : Le Stade Montois leader, Colomiers sur sa lancée

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Colomiers a réalisé le carton de la soirée en écrasant Aurillac sur le score de 27-0 à domicile. Les locaux ont inscrit 3 essais et ont empêché les visiteurs de s'approcher de la ligne d'en-but.

Le Stade Montois quant à lui poursuit son sans-faute avec sa troisième victoire de la saison face à Carcassonne (26 - 22). Ces derniers peuvent remercier l'indiscipline des locaux avec 7 pénalités transformées par Aspiazu. Les locaux arrachent le point de bonus défensif grâce à un essai de Castant en fin de match (78'). Le Stade Montois pointe en tête du classement pour l'instant.

Montauban continue également son sans-faute avec une petite victoire sur le terrain de Narbonne (11 - 9). Ils arrachent ce succès grâce à une pénalité en fin de match de Bosviel (75').

Dans les autres rencontres, Aix-en-Provence s'est imposé de justesse face à Béziers (25 - 24). Bourg-en-Bresse et Rouen se quittent sur un match nul (20 - 20) et enfin, Nevers se défait d'Oyonnax (21 - 18).