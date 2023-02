Rugby : La France s'en sort dans la douleur en Italie

Rugby : La France s'en sort dans la douleur en Italie













par Antonin Gizolme (iDalgo) La France s'impose, mais que ce fut dur lors de cette première journée. Au Stadio Olimpico, les Bleus ont pris le meilleur sur l'Italie, d'un rien (24-29). Le XV de France avait inscrit trois essais en moins d'une demi heure en entrée de partie avant de voir la star transalpine Ange Capuozzo aplatir en coin (11-19, 32e). Mais les Bleus se sont surtout montrés indisciplinés, concédant 18 pénalités sur l'ensemble du match, permettant à l'Italie de coller aux basques des Bleus à la pause (14-19). Et l'essai de pénalité concédé par Charles Ollivon a transcendé un public, empreint d'espoir (21-22, 52e). Mais les appuis fulgurants de Matthieu Jalibert ont soulagé les Bleus, et offert la victoire à 10 minutes du terme (24-29, 67e). Il faudra régler les détails défaillants pour livrer une meilleure partition dans une semaine sur la pelouse de l'Aviva Stadium face à Irlande.