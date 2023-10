Rugby : La France éliminée de la Coupe du Monde

par Paul Vieu (iDalgo) Au terme d'un match acharné, les Sud-Africains éliminent les Français 29-28 et s'emparent du dernier billet qualificatif pour les demi-finales. Cette rencontre a vu deux mi-temps très différentes. La première période est très ouverte avec six essais marqués et deux équipes qui se rendent coup pour coup, sans jamais se détacher nettement au score. Ce sont les Bleus qui tournent devant au score à la mi-temps 22-19 avec un carton jaune reçu dans les dernières secondes par Eben Etzebeth. La deuxième mi-temps est plus fermée, les deux équipes se neutralisent, mais c'est l'Afrique du Sud qui trouve la faille à la 67e minute avec un essai de ce même Etzebeth. Les Bleus poussent, reviennent à un point après deux pénalités de Ramos, mais échouent à un petit point d'une demi-finale contre l'Angleterre, dernière équipe de l'hémisphère nord encore en course pour le titre.