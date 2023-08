Rugby : La France chute face à l'Ecosse en match de préparation du Mondial

Rugby : La France chute face à l'Ecosse en match de préparation du Mondial













par Alexis Rouhette (iDalgo) Le XV de France démarre sa préparation par une défaite. Pour leur première sortie depuis le Tournoi des Six Nations et en vue du Mondial le mois prochain, les Bleus se sont inclinés face à l'Ecosse 25-21 sur la pelouse de Murrayfield. Malgré une large avance à la pause (21-3) grâce à des essais de Baptiste Couilloud, Louis Bielle-Biarrey et Cameron Woki, les Français ont vu l'Ecosse remonter en deuxième période pour finalement l'emporter 25 à 21. Sans encaisser le moindre point durant les 40 dernières minutes malgré l'expulsion de Fagerson (50e), les Ecossais ont donc inscrit trois essais pour prendre les devants à 10 minutes du terme. Une défaite sans conséquence pour le XV de France, Fabien Galthié ayant fait joué des jeunes espoirs et les remplaçants. Revanche la semaine prochaine face au XV du Chardon, cette fois-ci à Geoffroy-Guichard.