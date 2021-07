Rugby : L'Équipe de France U19 en demi-finale de la Coupe du monde

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

L'Équipe de France U19 continue son beau parcours à la Coupe du monde. Les Bleuets ont dominé vendredi la Lituanie après prolongation (84-79 a.p.) et rejoignent le dernier carré de ce Mondial. Matthew Strazel termine meilleur marqueur des Bleus avec 23 points. Victor Wembanyama, auteur de 20 points et de 8 contres dans ce quart de finale, pensait qualifier les Bleus au bout du temps réglementaire mais sa claquette a été refusée car marquée après le buzzer. En phases de groupes, l'Équipe de France s'était pourtant inclinée en prolongation face à l'Espagne mais a cette fois-ci tenu le choc face à la Lituanie. Les Bleuets affronteront samedi les Serbes, tombeurs des Argentins, pour une place en finale. L'autre demi-finale mettra à l'honneur l'Amérique du Nord avec une rencontre entre les États-Unis et le Canada.