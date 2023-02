Rugby : L'Écosse s'offre l'Angleterre à Twickenham

par Antonin Gizolme (iDalgo) C'est le premier exploit de ce tournoi des 6 Nations ! À Twickenham, l'Écosse a fait tomber l'Angleterre (29-23) au terme d'un match disputé jusqu'aux derniers instants. Pourtant, les Anglais viraient en tête à la pause (13-12), malgré quelques imprécisions d'Owen Farrell au pied - deux transformations manquées. Après le repos, le XV de la Rose a aplatit pour la 3e fois de la soirée et semblait avoir fait le plus dur. Mais les Ecossais ont su réagir, en allant une première fois dans l'en but avant que Duhan van der Merwe, énorme ce soir, n'inscrive son deuxième essai de la partie à cinq minutes du terme. L'essai de la gagne pour l'Écosse qui entame idéalement ce tournoi des 6 Nations.