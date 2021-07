Rugby : L'Argentine domine le Pays de Galles

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

À l'occasion de son troisième et dernier test match au Pays de Galles, l'Argentine l'a emporté (33-11) au Principality Stadium de Cardiff. Le XV du Poireau a ouvert le score par l'intermédiaire de Lane (8'), mais les Pumas ont vite réagi sur deux essais de Moroni (11') et Cubelli (28') pour rentrer aux vestiaires en tête (17-8). Après la pause, les hommes de Mario Ledesma ont outrageusement dominé la rencontre, se montrant beaucoup plus solides en défense et précis en attaque. Sanchez a signé quatre pénalités qui récompensaient les efforts des Sud-Américains. L'ultime essai du capitaine Matera (79') était anecdotique et les Argentins repartent de Grande-Bretagne avec une victoire, après le match nul de la semaine dernière.