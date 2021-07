Rugby : L'Angleterre se promène face au Canada

par Baptiste Marin (iDalgo)

À Twickenham, l'Angleterre a facilement disposé samedi du Canada (70-14) en test match. Pour cette rencontre, Eddie Jones avait choisi d'aligner quatre petits nouveaux dans le XV de départ : Dan Kelly, Adam Radwan, Harry Wells et Alex Dombrandt. Le second s'est d'ailleurs offert un doublé en deuxième mi-temps. Au total, les Anglais ont inscrit 9 essais dans ce test match. Dès les premières secondes, Blamire aplatit dans l'en-but et signe le premier essai de la rencontre pour l'Angleterre. Le Canada répondra par l'intermédiaire de Ross Braude (10e). Mais les Canadiens seront vite dépassés et sont menés 42-14 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, l'Angleterre ajoute 4 essais pendant que le Canada n'inscrit pas le moindre point dans ce deuxième acte. Le XV de la Rose s'impose finalement 70-14 et enchaîne un second succès, après sa victoire la semaine passée sur les États-Unis.