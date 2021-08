Rugby : L'Afrique du Sud s'impose face aux Lions britanniques et irlandais

par Martin Schmuda (iDalgo)

Après la défaite de la semaine dernière lors du premier test-match, l'Afrique du Sud a dominé la sélection des Lions britanniques et irlandais (27-9) au Cape Town Stadium du Cap. La première mi-temps était pauvre en jeu, comme lors de la première rencontre, avec aussi beaucoup de fautes et d'agressivité entre les deux formations. Les Springboks sont revenus aux vestiaires avec trois points de retard (6-9), avant de se réveiller violemment en seconde période. Mapimpi a redonné l'avantage aux siens (46'), et les champions du monde en titre ont retrouvé de la sérénité en mêlée et en touche. Lukhanyo Am a vu son essai validé par la vidéo (60'), et Pollard a sanctionné l'indiscipline des Européens dans les dix dernières minutes du match avec trois pénalités. Avec un succès de part et d'autre, le vainqueur du match de la semaine prochaine décidera du vainqueur de cette tournée.