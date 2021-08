Rugby : L'Afrique du Sud s'impose face aux Lions britanniques

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

L'Afrique du Sud retrouvait samedi les Lions britanniques et irlandais pour la troisième et dernière fois au Cape Town. Les Springboks ont disposé des Lions (19-16) et remportent la série grâce à ce deuxième succès en trois tests. Mais les Sud-Africains ont réellement dû batailler pour s'offrir cette victoire. À la mi-temps, les Lions avaient le contrôle du match (10-6) grâce notamment à un essai de Ken Owens à la 18e minute. Le réveil sud-africain s'est matérialisé par la réalisation de Cheslin Kolbe à la 57e permettant aux locaux de prendre les commandes de la rencontre. Les Springboks l'ont finalement emporté sur une pénalité décisive transformée par Morné Steyn, entré à la place de Pollard pour le dernier quart d'heure. Les Lions avaient encore une possibilité d'arracher le succès mais ils ont été sanctionnés par l'arbitre Mathieu Rynal avant que Stein n'expédie le ballon dans les tribunes pour sceller le succès de sa sélection.