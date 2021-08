Rugby : L'Afrique du Sud écrase de nouveau l'Argentine

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

L'Afrique du Sud enchaîne face à l'Argentine. Déjà victorieux de l'Albiceste la semaine passée, les Sud-Africains ont signé un nouveau large succès face aux Argentins (29-10) à l'occasion de la deuxième journée du Rugby Championship. Les Springboks ont profité des nombreuses fautes adverses pour marquer des points sur pénalité. Handré Pollard en a inscrit 15 lors de la première mi-temps et a permis à sa sélection de mener (15-3) à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Makazole Mapimpi (46e) trouve l'ouverture et signe le premier essai de la partie. Malcolm Marx (53e) l'imitera, quelques minutes plus tard, pour assurer un succès définitif aux Springboks. Si Matera réduit l'écart en fin de rencontre (80+6e), l'Afrique du Sud, avec cette deuxième victoire, reprend les commandes de cette compétition, à l'avenir incertain en raison du contexte sanitaire difficile en Nouvelle-Zélande.