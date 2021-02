Rugby : France-Ecosse se déroulera comme prévu, selon les organisateurs

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La rencontre de rugby France-Écosse comptant pour la deuxième journée du tournoi des 6 nations se déroulera dimanche, comme le prévoit le calendrier initial, a annoncé mercredi Six Nations, qui organise la compétition.

La tenue de ce match a un temps été remise en question par l'apparition de diagnostics positifs dans les rangs français.

"Les Six Nations confirment leur intention d'organiser le match France-Ecosse, comme prévu initialement, dimanche prochain. Nous continuons de suivre la situation de très près et sommes en contact régulier avec les deux Fédérations", disent Les Six Nations.

(Hardik Vyas à Bangalore; Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)