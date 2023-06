Rugby : Fabien Galthié dévoile la liste des 42 jours convoqués pour la préparation du Mondial

Rugby : Fabien Galthié dévoile la liste des 42 jours convoqués pour la préparation du Mondial













par Matthieu Cointe (iDalgo) Ce mercredi, le staff du XV de France a dévoilé le groupe élargi de 42 joueurs qui participera à la préparation de la Coupe du Monde 2023 : Baille, Wardi, Gros, Atonio, Aldegheri, Bamba, Laclayat, Marchand, Mauvaka, Bourgarit, Woki, Flament, Taofifenua, Willemse, Chalureau, Verhaeghe, Alldritt, Ollivon, Cros, Macalou, Boudehent, Cretin, Tanga, Dupont, Lucu, Couilloud, Serin, Ntamack, Jalibert, Hastoy, Fickou, Danty, Moefana, Vincent, Gailleton, Penaud, Villière, Ramos, Jaminet, Dumortier, Bielle-Biarrey, Dulin. Parmi les absents notables, Anthony Jelonch et Sipili Falatea sont encore blessés, mais pourront espérer faire partie du groupe final de 33 joueurs qui participeront à la compétition. La Coupe du Monde se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre prochain.