Rugby : Deux changements dans le XV de France face à l'Ecosse

Rugby : Deux changements dans le XV de France face à l'Ecosse













par Sebastien Salpietro (iDalgo) Malgré la lourde défaite subie face à l'Irlande en ouverture du tournoi des Six Nations (17-38), Fabien Galthié a décidé de repartir avec une composition quasiment identique puisque seulement deux changements sont à signaler pour affronter l'Écosse samedi à Murrayfield. Suspendu pour quatre semaines après son exclusion durant le match, Paul Willemse est remplacé par Cameron Woki. Le joueur du Racing 92 sera aligné en deuxième ligne, à côté de Paul Gabrillargues. Préféré pour la rencontre face aux Irlandais, Yoram Moefana retrouve, quant à lui, le banc et cède sa place au jeune Louis Bielle-Biarrey. Enfin, Alexandre Roumat, le troisième-ligne du Stade Toulousain fait son entrée sur le banc des Bleus.