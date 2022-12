Rugby : Défaite du Racing 92 chez les Harlequins

par Romain Strozza (iDalgo)

Deuxième journée de Champions Cup et deuxième défaite pour le Racing 92 qui s'est incliné ce dimanche sur la pelouse des Anglais d'Harlequins (14-10). Les Parisiens ont pourtant dominé la première période avec un très bon Russell au pied et un essai de Kamikamica pour répondre à l'essai de Head des Anglais. À la mi-temps, le Racing était devant de trois points (10-7). Au retour des vestiaires, les Anglais ont rapidement pris les devants sur un essai de Esterhuizen avant d'être impériaux en défense et d'empêcher les Franciliens de marquer le moindre point. Les Racingmen ont même fini la rencontre à 14 avec l'exclusion de Kamikamica.