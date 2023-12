Rugby : Bordeaux-Bègles l'emporte au finish à Clermont

Rugby : Bordeaux-Bègles l'emporte au finish à Clermont













par Sebastien Salpietro (iDalgo) Une fin de match à couper le souffle. C'est ce qu'ont vécu les spectateurs du match opposant l'ASM Clermont et l'Union Bordeaux Bègles qui a remporté le match (35-40). Les deux équipes sont à coude à coude au premier quart d'heure de jeu avec un essai chacun, mais les Bordelais vont creuser l'écart jusqu'à la pause pour mener 15-23. Les Clermontois réaliseront, ensuite, une seconde mi-temps de grande classe pour être devant de trois unités à un quart d'heure du terme. Sauf que les visiteurs auront un sursaut d'efficacité en marquant deux essais salvateurs par l'intermédiaire de Poirot et Samu pour l'emporter. Un succès magnifique les Bordelais qui grimpent à la seconde place du classement avec 32 unités. En revanche, l'ASM (24 pts) manque l'occasion de revenir à deux longueurs du top 6.