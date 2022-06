Rugby : Bayonne corrige Mont-de-Marsan et retrouve le Top 14

par Lucas Fontaine (iDalgo)

Bayonne, champion de Pro D2 et Bayonne de retour en Top 14. Un an après avoir quitté l'élite, l'Aviron Bayonnais en retrouve le chemin, après sa large victoire contre Mont-de-Marsan en finale de Pro D2 dimanche (20-49). Les Montois sont tombés sur une énorme équipe basque, auteur de six essais, et d'une partie parfaite. Bayonne a ainsi très bien entamé sa finale, inscrivant un essai dès les premières minutes de jeu par le biais d'Amosa (9', 0-10). Indisciplinés, les Montois ont concédé de nombreuses pénalités, et ont même semblé acculés, à la demi-heure de jeu après le deuxième essai de l'Aviron par Rémy Baget (3-17, 29'). Mont-de-Marsan a repris la seconde période sur les chapeaux de roues, réduisant rapidement le score (13-20, 51'). Derrière, cela a été un festival d'essais pour Bayonne : trois de plus pour les Basques (doublé de Maqala, essai de Dolhagaray). C'est une grosse désillusion pour Mont-de-Marsan, qui a fini leader de la saison régulière et qui s'avançait comme le favori de cette finale. Il restera néanmoins une occasion aux Montois de jouer en Top 14 la saison prochaine, s'ils remportent le barrage face au 13e du Top 14, Perpignan ou Brive.