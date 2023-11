Rugby : Antoine Dupont sacré meilleur joueur du Top 14 !

par Mattys Bernard (iDalgo) Deux ans après son premier sacre, Antoine Dupont est de nouveau élu meilleur joueur de la saison en Top 14. Les trophées de la Nuit du Rugby ont été décernés ce lundi et le demi de mêlée toulousain a remporté ce titre pour la deuxième fois. Il succède au troisième ligne anglais Zach Mercer. Le capitaine du XV de France a également remporté le trophée du meilleur joueur français de la saison devant Grégory Alldritt. C'est la troisième année consécutive qu'il obtient ce résultat. Dans la catégorie féminine, c'est Gabrielle Vernier qui a été élue meilleure joueuse internationale française.