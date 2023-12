Rudolph Giuliani, ex-avocat de Trump, condamné à 148 M$ pour diffamation

par Andrew Goudsward WASHINGTON (Reuters) - L'ancien avocat personnel de Donald Trump, Rudolph Giuliani, a été condamné vendredi à verser 148 millions de dollars à deux agentes électorales de l'État Géorgie pour diffamation. L'ancien maire de New York avait accusé les deux agentes, Wandrea "Shaye" Moss et sa mère Ruby Freeman, d'avoir truqué les résultats de l'élection présidentielle de 2020 dans l'Etat de Géorgie. Le jury du tribunal fédéral de Washington a estimé que Rudolph Giuliani devait au total aux deux femmes environ 73 millions de dollars pour diffamation et préjudice moral, et 75 millions de dollars de dommages et intérêts. Les plaignantes avaient réclamé au moins 48 millions de dollars pour diffamation et une somme non précisée pour préjudice moral et dommages-intérêts. "(Rudolph) Giuliani pensait pouvoir s'en tirer en faisant de Ruby (Freeman) et Shaye (Moss) le visage de la fraude électorale parce qu'il pensait qu'elles étaient ordinaires et remplaçables", a déclaré l'avocat des deux employées, Michael Gottlieb, lors de sa plaidoirie finale. "Il n'a pas le droit de jeter des fonctionnaires sans défense en pâture à une foule virtuelle dans le but de renverser une élection." Joseph Sibley, avocat de Rudolph Giuliani, a reconnu que son client avait causé un préjudice, mais avait jugé la sanction demandée par les plaignantes de "catastrophique" pour son client. Rudolph Giuliani a déclaré qu'il ferait appel de la décision. "L'absurdité de ce montant ne fait que souligner l'absurdité de toute la procédure", a-t-il déclaré aux journalistes à l'extérieur de la salle d'audience. (Reportage Andrew Goudsward, avec Katharine Jackson et Dan Whitcomb ; version française Kate Entringer)