Rubiales, ex-président de la Fédération espagnole, suspendu trois ans

30 octobre (Reuters) - L'ancien président de la Fédération espagnole de football Luis Rubiales a été suspendu trois ans de toute activité liée au football par le comité de discipline de la Fifa après avoir embrassé sans son consentement la joueuse espagnole Jenni Hermoso, a annoncé lundi l'instance dirigeante du football mondial. "Ce cas concerne les événements qui se sont déroulés lors de la finale de la Coupe du monde féminine le 20 août 2023, pour lesquels M. Rubiales a été suspendu provisoirement pour une durée initiale de 90 jours", a déclaré la Fifa. Luis Rubiales a été au coeur d'un scandale en août après avoir embrassé sans son consentement Jenni Hermoso, capitaine de l'équipe d'Espagne, après la finale de la coupe du monde féminine qui a vu l'Espagne remporter le titre mondial. Le parquet espagnol a aussi déposé plainte pour agression sexuelle et coercition contre l'ancien président de la Fédération espagnole, qui avait dans un premier temps refusé de démissionner. (Trevor Stynes; version française Zhifan Liu)