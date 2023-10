RSF affirme que le journaliste de Reuters tué au Liban a été victime d'une attaque ciblée

RSF affirme que le journaliste de Reuters tué au Liban a été victime d'une attaque ciblée













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le journaliste de l'agence Reuters, Issam Abdallah, tué le 13 octobre dans le sud du Liban où il travaillait avec d'autres confrères, a été victime d'une attaque ciblée en provenance de la frontière israélienne, a affirmé dimanche Reporters sans frontières (RSF) qui a enquêté sur l'incident. "Selon l’analyse balistique diligentée par RSF, la zone de provenance des tirs se situe à l’est de l’endroit où le groupe de journalistes et leurs véhicules ont été pris pour cible, où se trouve la frontière avec Israël", indique l'ONG sur son site internet. "L’existence de deux frappes au même endroit dans un espace de temps aussi réduit (un peu plus de 30 secondes), provenant de la même direction, indique clairement un ciblage précis." L'armée israélienne a déclaré qu'elle ne visait pas délibérément les journalistes et qu'elle enquêtait sur l'incident du 13 octobre. Contactées par Reuters, les Forces de défense israéliennes n'ont pas commenté l'enquête de RSF dans l'immédiat. (Reportage Tassilo Hummel ; version française Kate Entringer)